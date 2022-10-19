性感女星洪蓉以醒目的32I上圍走紅，被封為I級豔后，11年前她以一支全裸入鏡但3點不露的廣告闖出知名度，近年她一度到泰國發展，因疫情又回來台灣，今年還跟上流行發行NFT，吸引大批粉絲搶購。今(19日)稍早，她發文認了胸部大確實有缺點，直言：「穿太緊身的衣服都會變透明」，照片中可見她將自己擠進一件小T恤，結果粉色內衣形狀全露。

洪蓉5年前一度將工作生活重心移往泰國曼谷，最近幾年才決定回到台灣發展，胸部大成為她的強項，也成為別人唱衰的特點之一，對此，她曾坦言並沒有太自豪自己的「胸器」，「說坦白一點，胸部大並沒有那麼神，把腿控、腰控、臉控，馬尾控放在哪？我也有非常低潮的期間，這些時間我從未跟誰抱怨，自己默默承受」。

今年3月，洪蓉跟上潮流發行了NFT，總量1000張，第一波限量200張，為了回饋先買的死忠粉絲，洪蓉還推出了金銀卡要給首波買到NFT的網友抽獎，圖中可見她穿上黑白女僕裝，低胸深U設計讓她露出超長事業線，令粉絲噴鼻血不止。而常在臉書分享辣照的她，先前透露換了1TB的深紫色新iPhone，宣告未來可以拍更多照片，讓網友相當期待。

當時洪蓉有感而發說：「絕對沒有炫耀，不過真的非常感謝我姊姊神速支援我提早拿到手機，大家有沒有發現，蘋果雖然比別廠貴一些，但是可以用很久嗎，我每次都用五年以上覺得速度都還不錯～」，而今她說到做到，曬出自己穿上超緊T恤的辣照，可見衣服質料都快被她擠到變透明，內在美形狀若隱若現，粉絲則回：「因為被撐開了。如果材質不對，還會被扯破」、「罩不住，太性感了」、「蓉穿啥都漂亮」、「極限的表面張力」。