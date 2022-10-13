23歲女星邱天是大陸新生代女演員，有著170公分纖瘦高挑身形，還有一張充滿個性的臉蛋，讓她在戲劇領域和模特兒領域都繳出亮眼成績；邱天近期染了一頭孔雀藍髮色，完美駕馭，昨（13日）出席品牌活動一身性感裝扮，抬起手胸前差點走光，讓網友心疼她真的太瘦了。

邱天從高中就對表演有興趣，高中三年級主演微電影《鯨默》後，築起演員夢，進而參加藝考也順利進入北京電影學院表演系；在求學期間邱天就獲得不少演出機會，在許多電影裡綻放光芒。畢業後的邱天，成為正式的演員，另外她高挑身材也獲得不少品牌代言，在時尚圈也小有名氣。

邱天最近出席活動差點走光。（圖／摘自微博）

昨日邱天出席品牌代言活動，身上的禮服相當有特色，胸前是一顆大愛心，背後只有用緞帶綁起來，非常性感迷人，也顯得她身形更纖細瘦弱；在活動中邱天在接受拍攝時，她抬起手擺動作，因為她太瘦了，胸前的愛心和身體多了一段縫隙，差點走光，令粉絲看了很不捨。

網友看到邱天這次的造型都很驚喜，「心心上衣好好看」、「這衣服妳能駕馭，其他人穿會是災難」、「最優秀的比例天才」、「期待新作品」；但也有人覺得她越來越瘦，反應很兩極，「是不是又瘦了？多吃點啊」、「差點走光耶…造型師在幹嘛？」、「要保護好自己啊」。