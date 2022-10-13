曾參加2021年香港小姐競選的女星梁允瑜，因為不雅髒話片流出，讓她止步於前12強，現她捲土重來，參加無線台為55周年而製作的特別節目《香港小姐再競選》，卻在鏡頭前連續走光，搶盡風采。

《香港小姐再競選》於12日錄影，梁允瑜在自我介紹環節時，穿上性感白色禮服，不僅胸前開深V到肚臍，下半身更只有一件小褲，讓她渾圓美胸和一雙長腿相當吸睛，不過她卻不慎露出胸貼。

梁允瑜不慎露出胸貼。(圖／翻攝自東網)

梁允瑜半邊胸部變尖形。(圖／翻攝自東網)

此外，她在才藝表演時，穿著紅色舞衣跳印度舞時，似乎動作太大衣服往下滑，讓她不僅大露胸貼，還疑似鬆掉凸起，讓她半邊胸部變成尖形奶，相當尷尬，但也成為焦點。

梁允瑜去年參選港姐時，因為外型亮眼、身材火辣，被視為是奪冠大熱門，卻疑似遭舊愛報復，曝光她一段對著鏡頭飆髒話的不雅影片，讓她形象盡毀，最後止步在前12強。

不過後來仍獲得TVB賞識，簽約成藝人，近日參加《香港小姐再競選》，也希望能撕去是非精及粗口的標籤，讓大家重新認識真實的她。《香港小姐再競選》是TVB製作的特別節目，找來曾參加選美比賽卻落選的14名佳麗，再次踏上選美舞台，透過問答環節及才藝表演，爭奪冠軍寶座、最佳進步獎及更上鏡小姐。