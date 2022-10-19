花猴表示有愛犬相伴再也沒孤單感。（好約翰工作室提供）

網紅始祖蘇花猴日前驚傳離婚，而她離婚後的最新動態曝光，就是推出人生第一首數位單曲〈粘人精〉，歌曲道盡她的愛犬Bubble，在她離婚後對她的暖心陪伴，蘇花猴坦言近期確實有些難熬，「但當我傷心難過的時候Bubble就會叼著玩具來到我面前用她清澈可愛的眼神看著我，逼我陪她玩，然後我的情緒就會不停地被打斷，慢慢好像也就不那麼難過了。」

她親吐在胡思亂想時會逼自己帶狗狗出門散步，不想一直悶在家裡，但幾次Bubble一出門後就立刻在旁邊的草叢尿尿，然後往回家方向，好像在跟對她說：「媽，我好累可以不要再散步了嗎？」讓她感受到狗狗的愛很純真，有這樣的陪伴很幸福。

蘇花猴透露想養狗很多年了，原擔心自己工作忙碌又經常出國擔心無法好好照顧，直到2年多前現在公司比較穩定，才下定決心。她笑説：「以前偶爾會有覺得孤單的時候，但自從有了Bubble，再也沒有那種感覺了，因為養Bubble真的很忙。」她形容Bubble就像小粘人精，像個小孩給她滿滿的喜悅，希望從今以後可以一起上山下海闖蕩。

Bubble目前兩歲，曾在4個月大的時候不小心從高處掉落，走路一跛一跛，蘇花猴擔心大哭，心想該不會Bubble要跛腳一輩子，於是哭著抱去醫院就醫，「我一路上還想說無論Bubble變怎樣我都會一輩子照顧，但沒想到一看到醫生Bubble忽然走路就正常了，讓醫生檢查完後確定沒事，打趣說是戲精。」

蘇花猴此次推出單曲〈粘人精〉，希望能幫自己跟愛犬留紀念，她認為，因為狗狗的生命很短暫，如果有一天Bubble真的不在了，希望因此能擁有很多回憶，「每一句歌詞都是我跟Bubble的故事，雖然是一首輕快的歌，但當我第一次看到歌詞就哭了。」蘇花猴為此獻出MV首秀，認為最大挑戰就是要對嘴背歌詞，但拍攝當天，Bubble超開心，因為工作團隊一直稱讚可愛。

此外，蘇花猴也發起「好約翰毛小孩公益活動」，希望藉由〈粘人精〉歌曲的力量，帶給更多浪浪溫暖與幸福，她所屬的音樂團隊公司「好約翰音樂工作室」將會依官方粉專置頂貼文（https://reurl.cc/yMzl0M）顯示的分享數據做為捐款物資直接幫助浪浪。