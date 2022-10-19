U23世界盃棒球賽20日進入超級循環賽複賽，中華民國棒球協會19日晚間公佈售票資訊，19日晚間9點起到比賽當天上午10點可購買預售票，中華隊場次內野全票800元，比預賽最高票價600元高，之後的冠軍賽及銅牌賽，將於超級循環賽所有賽事結束，配合大會確定賽程、時間及地點後，會再公佈售票方式及時間。

本屆U23世界盃預賽門票內野全票台幣600元、身障票300元，外野全票300元、身障票150元，外隊比賽開放球迷免費進場為選手加油，而中華隊相當爭氣，預賽全勝晉級，也讓球迷更加期待超級循環賽複賽到來。

中華棒協19日公布超級循環賽複賽售票資訊，超級循環賽預售票從19日晚間9點開賣，到比賽當天上午10點截止，票價方面，中華隊場次內野全票800元、身障票400元，外野全票300元、身障票150元，非中華隊場次內野全票500元、身障票250元，外野全票300元、身障票150元。

超級循環賽預售票於拓元售票系統網站售票，網站售票截止時間到比賽當天上午10點截止，現場售票於每場賽前1個半小時開始售票，賽前1小時開放觀眾進場；每張票券限一人及使用一次，入場券如發生遺失、燒毀、破損等情形，一概不予重新開票，單筆訂單限購4張，每人每場次限購4張，票券一經售出、恕無法更換，身心障礙人士與陪同者一名可購買身障優惠票，入場時需出示證件。