韓國隊18日與波多黎各站至延長賽第8局，1出局滿壘時，韓國靠著游擊手金寒星（KIM Hanbyul，音譯）投手方向內野安打，以3比2氣走波多黎各，預賽4連勝確定以B組第一晉級超級循環賽。

B組賽程受到先前北部雨勢影響，多場比賽因雨延賽，除了將比賽移至斗六進行並在19日休兵日補賽，今天B組單日有4場比賽，波多黎各跟澳洲都是單日2戰，澳洲更是要連續出賽。

而B組2支不敗的球隊今天正面對決，前4局兩隊都沒能得分，波多黎各在5局上靠著陽春炮先馳得點，不過韓國立刻還以顏色在下半局追平，6局下再靠著趙士鎮陽春炮超前比數。

7局上波多黎各最後反攻，2出局後靠著安打追平，也讓比賽進入延長賽。突破僵局制8局上波多黎各無功而返，輪到韓國隊進攻，尹棟熙獲得保送形成滿壘，雖然下棒打者揮空遭到三振，仍靠著金寒星再見安打勝出。

韓國隊預賽拿下4連勝，確定以B組第一晉級超級循環賽，波多黎各則吞下本屆首敗，目前戰績2勝1敗，晚間7點將在與澳洲隊交手，力拚晉級門票。