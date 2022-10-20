打算參選台北市議員的謝和弦遭中選會取消資格，他委由蘇煥智律師提出假處分，台北高等行政法院19日認為選舉登記期間截止、9月2日前，謝男尚未將刑事判決宣告刑所易科之罰金全數繳納完畢、無法登記為侯選人，裁定駁回。謝不服認為，不懂法律就被擺一道，委由律師提抗告。

謝男因犯施用第二級毒品罪，經法院判處有期徒刑4月，並諭知易科罰金之折算標準確定，檢察官准予易科罰金及分期付款，謝在今年10月14日提前繳納罰金執行完畢，但他申請登記台北市議員候選人，遭中選會以經判刑確定尚未執行完畢，處分不准許。

謝主張中選會是違法的行政處分，且選舉訂於11月26日舉行，抽籤日10月21日後，選舉公報及選舉票即將印製，故有急迫性，他無法參與選舉有不可回復之損害，有必要於提起本案訴訟前聲請定暫時狀態處分，請法院裁定中選會將他暫列候選人名單，參與選舉活動。

台北高等行政法院認為，公職人員選舉候選人有無消極資格條件之判斷時點，是以「登記期間截止時」為準，而不是以「公告時」作為消極資格條件有無之判斷準據，謝沒有在9月2日前將刑事判決宣告刑所易科之罰金全數繳納完畢，其所受刑罰應屬尚未執行完畢。

合議庭指出，如果暫時准許謝男參選，使其滿足存在蓋然性不高之本案權利，勢必干擾其他符合參選資格者的得票情形，影響選舉結果，他聲請定暫時狀態處分之聲請不具必要性，裁定駁回。謝不服提抗告。