「緊看邁」推出新片，透過講述博物學家「鹿野忠雄」攀登高峰，帶出高雄市落實「班班有冷氣」政策，2年完工超過2萬台冷氣，讓莘莘學子能夠堂堂吹冷氣，學生們不用抵擋酷熱的氣溫，更能加強學生在課堂的專心度，提高學習效能。

老師在講台上講述鹿野忠雄故事，學生在台下認真聽講，表情相當滿足，原來是因為聽課還有冷氣吹，讓學生們可以不用再與高溫對抗，隨著冷氣涼風的吹送，學生們專注度也提升許多。

高雄市的盛夏高溫難耐，在高溫的摧殘下常讓學生無法認真聽課，市府為了提升教學品質、讓學生能夠專注學習成長，推動班班有冷氣政策，市府表示，考量高雄夏季較長且天氣炎熱，除教育部補助國中小4個月電費外，市府再加碼1個月，高中部分，原先由學生或家長會校方負擔，現擴大納入市立高中職及4所市立特殊教育學校亦補助5個月。

高雄市目前共計建置348校、2萬263台冷氣機，已於今年5月完工運轉，教育局也攜手工務局積極在校園建築物設置屋頂型太陽光電系統，目前高雄市校園建置太陽光電系統數為全國第一，運用太陽能創造更多能源供給，再搭配能源管理系統進行節電，可降低電費支出，讓師生都能享受舒適又涼爽的教學環境，授課和學習更專心有效率。