有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），向來以大克拉鑽石與彩色寶石著稱，有購買珠寶預算的頂級客戶，鐵定不會錯過即起至11月13日於晶華酒店專賣店登場Harry Winston頂級珠寶展，展場展出41件價值高達15億的頂級珠寶作品，從逾20克拉的大鑽戒，到滿鑲鑽石的Fancy Combo系列祖母綠項鍊，都是足以珍藏傳世的佳作。

海瑞溫斯頓祖母綠寶石項鍊，主石是5.55 克拉的祖母型切工祖母綠寶石。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓祖母綠寶石耳環，兩顆主石是2.55 克拉的祖母型切工祖母綠寶石。（Harry Winston提供）

今年Harry Winston珠寶展以絢麗多彩的彩色寶石為主，紅寶石、藍寶石和祖母綠等寶石在璀璨鑽石和對比色調相襯之下，更添奢華之美。其中首度在台曝光的Fancy Combo系列祖母綠項鍊，是展場最受矚目的焦點，主石是一顆5.55克拉的祖母型切工祖母綠寶石，整件項鍊滿鑲鑽石，項鍊搭配同款耳環，奢華破表。

海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry紅寶石戒指。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry紅寶石項鍊。（Harry Winston提供）

以Harry Winston位於紐約第五大道718號總店為名的New York系列718 Marble Marquetry紅寶石項鍊和戒指，也是另一個聚焦的焦點，居中的鑽石主石在水滴型切工紅寶石的圍繞下，顯得更加碩大耀眼、光彩奪目，是CP值很高的珠寶佳作。

海瑞溫斯頓 Winston Icon系列彩色寶石與鑽石戒指。（Harry Winston提供）

Harry Winston對彩寶的混搭配色有獨到品味，Winston Icon系列彩色耳環和戒指就是代表作品，耳環是以2顆總重約7.95克拉的橢圓形切工藍色坦桑石為主石，戒指則是3.61克拉的藍色坦桑石，搭配沙弗萊石、海水藍寶石、橄欖石、鑽石等，豐富飽滿、絢麗繽紛的色彩，充滿歡樂愉悅的氣息。

海瑞溫斯頓重達20克拉的祖母綠切工鑽石戒指。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列帕拉伊巴碧璽戒指。（Harry Winston提供）

大顆鑽石也是藏家鎖定收藏的目標，一只重達20克拉的祖母綠切工鑽石戒指，可說是Harry Winston的代表作品，祖母綠切割鑽石的八角形元素向來是品牌最經典的DNA，主石晶瑩無瑕，更添收藏價值。