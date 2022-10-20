民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安涉入抄襲風波，日前還遭質疑違法兼職科智企業。資策會執行長卓政宏昨表示，已將對高虹安兼職違反勞動契約，循法律途徑處理。面對資策會大動作將提告，媒體人朱學恆今也在臉書痛批，幾年前高虹安得政府獎項、替蔡英文總統介紹技術，到了今天就變成全面違法，簡直不擇手段。

立委賴瑞隆昨於經濟委員會詢問高虹安論文門後續發展，卓政宏表示，根據之前資策會函請經濟部批准的三項做法，已經函請高虹安說明，並於收到以後7天為期、若逾期未說明，就要提起訴訟。

卓政宏也指出，發文到美國辛辛那提大學的部分，資策會正跟律師做最後文字的確定，本周內應會發出律師函給辛辛那提大學。

朱學恆今於臉書指出，六年前的經濟部還請資策會的衍生公司科智邀請高虹安替經濟部長和蔡英文介紹相關技術、五年前資策會還申請創新菁英獎，請陳建仁頒獎給高虹安，但今年資策會就說一切違法，全面提告。

他痛批，只因為要選舉就破壞國家體制，不擇手段，莫此為甚！