於100線林道5K處遇上地基流失，利用繩索通過後推進至6.1K處再遇到大型崩塌。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局三星分局19日整裝帶隊出發，前往救援。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜警局三星分局員警上午9時40分，於100線林道5K處與13名師生會合，一行人撤離。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

颱風致宜蘭縣大同鄉台7線多處坍崩、明池山莊聯外道路阻斷，至昨晚陸續撤離179位受困民眾下山；宜警局三星分局17日獲報，國立宜蘭大學13名師生，受困明池100線林道15公里處的工寮，全員平安、物資無虞；昨南山派出所長曾文雄帶隊，於83K處步行前往救援，今上午9時許與師生們會合，安全護送下山。

據了解，10月15日宜蘭大學林姓教授、林姓友人、4位生動系學生及7位森資姓學生，至巴陵附近的鴛鴦湖實地勘查，因暴雨受困而無法下山。受困工寮有水電可使用，也有10天份量的物資，全員安全。手機僅能短暫通訊 災情發生時向消防單位表示尚無需救援，需重機具開通道路才能下山，已完成校安通報。

明池派出所長蘇明勝回報，宜大13名師生，因進行研究受困100線15K工寮內，原19日計畫從15K處徒步至12K處服務站，再駕車至6.9K坍方位置查看是否可通行，若可行再改以徒步方式至台7線72K處與明池所員警會合接駁至明池山莊等待撤離；但出發後發現路況不佳，遂又折返回工寮待救援。

三星分局南山所長曾文雄，率警備隊長李文平、四季所長柯榮發、大同所長歐立安及寒溪所副所長古世傑等5人，19日下午2時許，攜帶物資由達漾咖啡、台7線83K處，徒步前往救援。於100線林道5K處遇上地基流失，利用繩索通過後推進至6.1K處再遇到大型崩塌，加上天色已暗，搜救員警暫停搜救作業。

柯榮發一行人20日一早即從服務站出發，一路跋山涉水、險象環生，終於在上午9時40分，於100線林道5K處與13名師生會合，一行人撤離，於上午11時許在100線林道3.5K處與宜蘭縣消防局同仁會合，中午12時30分抵達明池山莊，安全戒護下山。

縣長林姿妙19日在災害應變中心工作會議裁示，投入所有資源協助受困民眾安全返家，截至目前為止，除宜大師生13人外，明池山莊將留守10位員工，其餘民眾預計今全數撤離。