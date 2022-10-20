桃園市1名18歲鄭姓少女10月16日騎乘機車，從桃園往宜蘭縣壯圍鄉找朋友，其家屬向桃園八德分局報案，無法與鄭女取得聯繫；宜警三星分局即將資訊傳達轄內各派出所，明池所長蘇明勝於16至18日間，3次前往台7線沿線搜尋，僅發現鄭女的機車，卻未發現失聯鄭女蹤跡，警方將持續搜尋。

警方在18日上午11時06分，台7線約70.3K處，發現一輛機車遭土石掩埋，附近路基有大片坍崩處、遭土石流沖刷約10公尺，搜索兩側各10公尺處，皆未發現鄭女；經比對該機車號及家屬辨識後，確定為鄭女騎乘的機車。

宜蘭縣消防局19日上午5時許，派遣4車8人與蘇明勝再次前往機車位置搜尋，該車雖熄火，卻未發現機車鑰匙，經破壞機車行李箱，發現內有失聯鄭女的手機及證件；現場經工務段大型重機械開挖及清運後，擴大搜索後仍未發現鄭女蹤跡；因警消無法確認道路崩坍時，鄭女是否有騎乘機車，將持續搜尋。