嘉義縣長翁章梁爭取連任，今天抽出2號，他比出勝利手勢，喊出「連任第2任，農工大縣必定勝利」，國民黨縣長候選人王育敏抽中籤王1號，喊出「1起改變，讓嘉更好」，並再次籲請翁章梁參加政見辯論。

王育敏在接受媒體採訪時，再次呼籲翁章梁接受辯論挑戰，才能就縣政議題交鋒、讓選民更清楚瞭解雙方差異。

王育敏競選團隊發言人畢盈盈指出，先前中正大學學生原預計比照2018年嘉義縣長選舉，辦理青年講座並邀請所有縣長候選人現場辯論，王育敏一口答應，但翁章梁的團隊卻以「行程繁忙不便參加」為由拒絕，質疑2018年時翁章梁參選時明明就有參加該辯論座談，怎麼執政之後就態度大轉彎？

王育敏表示，雖然中選會已決定只辦理政見發表會，但雙方仍可以自行舉辦公開辯論，辯論的時間、地點可以配合翁章梁縣長，真金不怕火煉，五星縣長應該不怕辯，不要執政了就只想待在舒適圈。

翁章梁表示，4年來他帶領縣府團隊左手抓發展，右手改善鄉親生活品質，現在每一項發展都帶動嘉義大步向前，農工大縣正在實現，將全力衝出高票，嘉義縣轉型農工大縣一定勝利成功。