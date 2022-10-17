嘉義縣政府勞工暨青年發展處今晚特別舉辦一場「嘉我好漾 ActionPlan青年成果」萬聖節Party Night。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處今晚特別舉辦一場「嘉我好漾 ActionPlan青年成果」萬聖節Party Night。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處今晚特別舉辦一場「嘉我好漾 ActionPlan青年成果」萬聖節Party Night。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣翁章梁穿上花襯衫出席，並化身DJ播放音樂，與青年朋友歡樂互動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處成立「嘉我好漾」青年平台，計畫執行2年集結眾多嘉義青年力量，今晚特別舉辦一場「嘉我好漾 ActionPlan青年成果」萬聖節Party Night，近200位青年朋友穿上花襯衫、萬聖節裝參與，由於這是嘉義縣首次為青年朋友規畫的Party，嘉義縣翁章梁穿上花襯衫出席，並化身DJ播放音樂，與青年朋友歡樂互動。

勞青處長陳奕翰說明，「嘉我好漾」青年平台計畫執行2年中，透過課程、論壇、小聚、參訪、工作坊及青年市集，認識眾多嘉義縣的青年們，大家所給予的建議與想法，都讓縣府團隊更瞭解青年人需求與未來發展方向，更能規畫出符合青年需要的活動或計畫，讓「嘉我好漾」成為嘉縣在地青年的交流平台。

翁章梁分享，勞青處創造交流平台，經過2年多的經營吸引諸多領域的年輕人共同參與，透過此平台都能讓大家集思廣益、互相學習，當遇到挫折時，彼此互相安慰。

翁章梁指年輕人不論成功或失敗總是充滿著活力，具有一股向上的能量，這樣的狀態與嘉義縣正成為新興發展區域態勢相同，期許大家都能乘著這股態勢與嘉義同步發展，勇敢追夢。

勞青處表示，特別規畫這場晚間活動，除讓青年們有機會認識在地共同努力的朋友們外，也能讓青年們更加瞭解縣府所辦活動，或是與在地大學、社區合作提案、創業獎助計畫等，另除「嘉我好漾」外，也有「促進青年留鄉返鄉結合社區發展補助計畫」、「嘉鄉的100種美好生活」、「青年好Young青年領袖營」等，期待透過「集合」山海、平原的嘉義縣青年，展現出嘉義縣青年的硬實力。