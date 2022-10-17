「柑橘品種、病蟲害防治及安全用藥」諮詢講習會吸引許多農友參加。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大林明瑩主任(左)向果樹產銷班吳瑞權班長(中)解說柑橘果實發生的病蟲害。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣竹崎農會林孟怡總幹事致詞。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣竹崎鄉是柑橘重要產地，種了約580公頃的柑橘，嘉義大學植醫團隊17日為農友開講安全用藥防治病蟲害，有碩士班一年級生吳晟瑋從北部南漂來嘉，全程說台語跟滿場的農友解說，接地氣的作法獲農友肯定。

嘉大植物醫學醫學系17日與竹崎農會內埔辦事處舉辦「柑橘品種、病蟲害防治及安全用藥」諮詢講習，由農會總幹事林孟怡與嘉大植醫學系副教授兼農業推廣中心主任林明瑩共同主持，師生與柑橘農友面對面討論，全程台語對談。

林明瑩表示，植物醫學就是要協助農友解決農務的疑難雜症，陸續已在雲嘉南地區的農會辦理多場次講習會，由嘉大植醫系研究生主講，將農業的專業知識，深入淺出說明給農友明白，讓理論與實務能結合、接地氣。

林孟怡指出，竹崎種柑橘的面積約有580公頃，是嘉義最主要的柑橘產區，目前已進入採收期，不同品種柑橘陸續產出，防治病蟲害是務農的重中之重，嘉大植醫系師生來與農友開講，能幫助柑農與時俱進掌握柑橘的品種、病蟲害與安全用藥等新資訊。

碩一生吳晟瑋擔任主講，他在新北市長大，南漂到嘉大念書，第1次全程用台語簡報、講解，他說，事前利用幾周的時間，按部就班準備、演練，但實際上站上台面對滿座的農友，還要用台語講，還是很緊張，不過農友有回響，讓他覺得這是個學以致用的好機會，學到很多。