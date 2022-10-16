嘉義衝衝衝！九合一選舉逼近，連政治人物的模仿秀分身都跟著活躍起來。嘉義縣長翁章梁今(16日)與「電火球院長」同框吃瓜，但並不是正牌的行政院長蘇貞昌，而是藝人郭子乾所模仿的「蘇真衝」，兩人大口嗑起嘉義名產極光哈密瓜，還談了不少有趣的對話，耐人尋味。

「衝衝衝院長，郭子乾鄉民出任務！」翁章梁今(16日)在臉書PO出一張合照寫道，他的老長官蘇貞昌院長（郭子乾）來嘉義視察，為什麼是他的老長官呢？原來他在1994年跟過蘇貞昌院長半年一起征戰四百年第一戰的省長選舉。

翁章梁表示，蘇院長特別來看嘉義縣的經濟、消防、建設、衛生，為什麼可以得到遠見評比八大面向總平均得第一！他還說，院長每次來嘉義揭牌、動土，都是來衝衝去衝衝，沒機會吃到嘉義極光，當然要招待老長官吃嘉義極光哈密瓜。

「我們到底說了什麼有趣好笑的？」翁章梁說，先賣個關子，敬請期待！