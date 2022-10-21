高雄今日凌晨大立百貨傳出槍響，槍手43歲李姓男子與33歲潘姓男子因債務相約到百貨旁談判，疑談判破裂，李男掏出手槍對空鳴槍後乘車離去。高雄警方獲報立即啟動專案小組調查，於案發2.5小時於左營區將李男逮捕。當時李男開車到左營區找友人37歲蘇姓男子、35歲陳姓男子，他們準備搭車返回李男住處時，遭到警方控制，並在蘇男身上發現1.13公克安非他命毒品，也隨即遭到逮捕，依《毒品危害防制條例》移送法辦。

李男與潘男疑有債務糾紛，潘男欠李男3萬元，雙方相約今日凌晨1時許到大立百貨旁談判，疑談判破裂，李男掏槍先指向潘男及友人等5名男子，隨後對空鳴槍，並駕車離去，潘男當時直接嚇得逃離現場，潘男友人4人則嚇傻呆在原地。

新興分局警方凌晨1時20分許獲報，在專案小組以車追人下，凌晨3時40分許在左營區重偉街發現李男車輛停在路旁，但未發現他蹤影，警方便在附近埋伏。

直到李男現身時，身旁還有蘇男、陳男2人，李男在警方圍捕下遭到逮捕，而一旁2名友人見突然有警方在前埋伏，都相當錯愕，隨即也遭到警方控制，並在蘇男身上發現1.13公克安毒。

據了解，蘇男供稱要與陳男返回李男住處，不曉得李男稍早有開過槍。李男訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂移送法辦外，蘇男也依《毒品危害防制條例》移送法辦，而另一位友人陳男未查獲違禁品，配合警方帶回所調查。

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