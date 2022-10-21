林佳龍首場車隊掃街選在板橋區。（王揚傑攝）

林佳龍首場車隊掃街選在板橋區。（王揚傑攝）

林佳龍首場車隊掃街選在板橋區。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍上午由競總執行總幹事代表抽中1號，林佳龍上午到板橋深丘福德宮參拜後，首度進行車掃街表示，林佳龍說，很開心抽到幸運數字「1」號，一定會贏！新北一定贏！車掃是直接和選民互動，期待今天所有的黨公職一起車掃，來向人民報告我們抽籤抽1號，一定要翻新！大家來推動「新北大翻新，人民一定贏！」

林佳龍表示，今天的天氣很好，第一次的車掃從板橋深丘福德宮出發，象徵在這個城市的信仰中心，也是市政中心的所在地，有土地公和眾神明的保佑，讓我們競選期間都出入平安，一切順事，最後贏得勝選。