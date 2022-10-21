恆春往滿州縣道200號，日前發生車子掉落路面坑洞，有民眾質疑是爛路導致車輛受損，屏東縣政府工務處則解釋，這是車輛自行撞進工程現場，且把尚在調查中的交通事故稱為「天坑」，實在太沉重也十分不妥。

屏東縣議員候選人張怡表示，在恆春往滿州的屏 200 縣道拓寬工程，路面出現一個大坑，有駕駛不慎整台車落入坑洞裡。她痛批恆春居民多年來不僅盼不到一條快速道路，如今還被塞了2條大爛路，「北上、南下都很痛苦，中央跟屏東縣政府是不是看恆春半島居民好欺負？」

張怡指出，這條縣道是恆春與滿州間主要道路，也是遊客前往佳樂水、白榕園等景點必經之路，路段主管機關是屏東縣政府，施工4年仍未完工，車道縮減、回填不平整高低落差、標示不明、照明不足等狀況，導致交通事故連連。

希望政府應嚴格把關道路柏油舖設品質，維持路面平整，規畫妥善照明、指標以及車道間距，維護用路人行車安全，避免悲劇一再發生。

屏縣府工務處回應表示，滿州鄉永靖村中油加油站前正在進行橫向排水施工開挖，並由軍方配合埋設管線，相關區域周邊均設置交維措施，包括紐澤西護欄、警示燈等，而19日清晨一輛汽車自行撞翻紐澤西護欄後跌入開挖區，駕駛人在附近民眾協助下脫困自行離去。

事故車輛拖吊已移至警方配合的保養場代為保管，待車主或駕駛人到案說明，以釐清事故原因及肇事責任。

工務處也表示，滿州200縣道拓寬工程由恆春鎮東門橋至滿州鄉公所前，全長約10.1公里，計畫拓寬為15米雙向兩快車道兩慢車道，由於沿線經4座橋樑沒有替代道路或便橋，工程必須採半半施工，期程因此多出一倍。

加上需協調台電、中華電信、軍方等單位配合管線下地埋設，還有恆春半島特有落山風氣候，都影響工程進度。目前滿州200縣道拓寬工程第一期已經完成，第二期工程也在加快腳步，預計今年12月底前全線完工。