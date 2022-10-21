店家新開幕，通常會想一些噱頭打響名號，一家粥店掛出的紅布條就相當吸睛，近萬網友爭相討論，但仔細一看，布條上暗藏玄機！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，一間賣牛肉粥的店家做促銷，紅布條寫著「開幕期間（三天）帶老婆9折、帶女朋友8折，帶種兩個一起帶來，免費」，乍看超霸氣，老闆擺明要挑起家庭革命。

不過再仔細看，免費的下方有一排小字「粥一碗」，原PO忍不住笑：「我看老闆是不想要這間店了，開幕3天就被家庭紛爭砸掉」。

照片笑翻7000多人，「老婆、女友一起帶來，直接打到骨折」、「免費...叫救護車吧」、「兩個一起來，男的還有命吃嗎」、「我還真的看過老婆、前妻、前女友一起烤肉聊天」。

有網友妙答，「女兒算前世情人，加上老婆共一家三口，選我正解」、「女兒是前世女友沒錯吧」、「另一半在當老婆之前也是女友啊」、「爸爸帶老婆、兒子帶女友，這樣就好啦」。