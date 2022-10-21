日本近期開放自由行，不過接種高端的民眾須自費進行PCR檢測，引發外界怒火。媒體人周玉蔻近期接連開砲，呼籲高端免費提供PCR檢測。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今透露，已和高端聯繫，目前高端正往這個方向研議討論，擬提供赴日的民眾PCR檢測。

周玉蔻昨批評高端補打政策緩不濟急，「這是浪費錢的選擇，只要叫高端免費幫大家PCR就可以」。今日王必勝表示，我們和高端聯繫過，「現在在往這個方向研議討論，公司有公司的規則，他們會做處理」，當然還是以他們最後的決定為主，若有進一步消息會再報告。

昨指揮中心表示，目前有檢疫措施，且僅承認WHO認證疫苗國家除了日本，還有新加坡、美國、西班牙及智利。其中日本較嚴格，要求的疫苗需要3劑，否則就需要PCR證明。新加坡則是要求2劑，可用PCR或快篩取代。另美國、西班牙、智利也要求2劑。對於提供PCR的國家，王必勝表示，由於美國沒有提供其他的措施，剩下的3個國家則是可以用快篩取代，因此PCR的規劃只針對日本。

指揮中心19日起開放高端戰士補打他牌疫苗，王必勝表示，因才實施幾天，目前有使用到的是個位數，1922進線詢問的有92通，其中有14通入案進一步解釋，看起來使用率偏低，影響的人蠻少的。

另一方面，高端疫苗7月向食藥署繳交國內外疫苗保護效益報告，被要求在10月底前完成補件，否則就會廢止緊急使用授權（EUA）。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨透露，聽說高端研究報告的品質不好。今亦有專家提出，報告的繳交困難重重，原因是完整報告需有廠牌、確診、住院紀錄等，短時間要完成分析有難度。

對於高端的補件進度，王必勝今表示，我們有和高端聯絡，高端正在積極準備資料，希望如期送進來。根據前次審查，要補的內容主要是對高齡者，重症、死亡保護力的追加資料，主要是這3方面。

針對屆時是否有取消EUA的可能？王必勝則說，資料進來後就會審查，以審查的標準為主，不用多加臆測。