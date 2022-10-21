雲林縣20鄉鎮市長選舉號次抽籤結果表二。（雲林縣選委會提供）

雲林縣20鄉鎮市長選舉號次抽籤作業今日舉行，有5人未到場也未指定委託人，由主持人代抽，抽籤結果如下：

斗六市1號吳國昌、2號許百（主持人代抽）、3號林聖爵。

斗南鎮1號沈暉勛、2號李準、3號高明達。

虎尾鎮1號丁學忠、2號黃清財（主持人代抽）。

西螺鎮1號鍾任明、2號廖秋萍。

土庫鎮1號陳特凱、2號張榮麗。

北港鎮1號蕭美文、2號張勝智。

古坑鄉1號沈勝騰、2號黃意玲、3號林慧如。

大埤鄉1號林森寳、2號簡碧慧。

莿桐鄉1號廖秋蓉、2號林靖焜。

林內鄉1號劉姿言、2號邱世文。

二崙鄉1號鍾東榮、2號廖文彬、3號楊創民。

崙背鄉1號張家閎、2號李泓儀。

麥寮鄉1號林宜豊、2號林建鴻、3許志豪、4號蔡長昆、5號許忠富。

東勢鄉1號陳倉富、2號張健福、3號唐竹勝（主持人代抽）、4號周金來。

褒忠鄉1號許峰瑞、2號陳建名。

臺西鄉1號李文來、2號連珮伶。

元長鄉1號李明明。

四湖鄉1號陳明新、2號吳建璋、3號蘇金煌、4號吳金錠（主持人代抽）、5號吳勁葦（主持人代抽）。

口湖鄉1號呂老乾、2號李宗霖、3號李龍飛。

水林鄉1號王承宏、2號許山埜、3號蘇正中、4號紀明欣。