雲林縣20鄉鎮市長選舉號次抽籤作業今日舉行，有5人未到場也未指定委託人，由主持人代抽，抽籤結果如下：
斗六市1號吳國昌、2號許百（主持人代抽）、3號林聖爵。
斗南鎮1號沈暉勛、2號李準、3號高明達。
虎尾鎮1號丁學忠、2號黃清財（主持人代抽）。
西螺鎮1號鍾任明、2號廖秋萍。
土庫鎮1號陳特凱、2號張榮麗。
北港鎮1號蕭美文、2號張勝智。
古坑鄉1號沈勝騰、2號黃意玲、3號林慧如。
大埤鄉1號林森寳、2號簡碧慧。
莿桐鄉1號廖秋蓉、2號林靖焜。
林內鄉1號劉姿言、2號邱世文。
二崙鄉1號鍾東榮、2號廖文彬、3號楊創民。
崙背鄉1號張家閎、2號李泓儀。
麥寮鄉1號林宜豊、2號林建鴻、3許志豪、4號蔡長昆、5號許忠富。
東勢鄉1號陳倉富、2號張健福、3號唐竹勝（主持人代抽）、4號周金來。
褒忠鄉1號許峰瑞、2號陳建名。
臺西鄉1號李文來、2號連珮伶。
元長鄉1號李明明。
四湖鄉1號陳明新、2號吳建璋、3號蘇金煌、4號吳金錠（主持人代抽）、5號吳勁葦（主持人代抽）。
口湖鄉1號呂老乾、2號李宗霖、3號李龍飛。
水林鄉1號王承宏、2號許山埜、3號蘇正中、4號紀明欣。
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