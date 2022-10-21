今（21）日是各候選人號次抽籤的日子。國民黨新竹市長候選人林耕仁抽中3號，他表示這是一個充滿責任的數字，不僅他未來一定會成為市民朋友最堅定的靠山，這一戰因為抹黑、造謠、潑髒水已經嚴重偏離主軸，也希望大家一起來做他的靠山。

林耕仁今日在臉書發文表示，選舉號次抽到3號，對他而言這是一個充滿責任的數字。他若擔任市長，未來一定會成為市民朋友最堅定的靠山；他也要拜託各位好朋友，在選舉這段期間做他的靠山與後盾，大家手牽手團結向前，鄉親朋友就是他最強的大咖。

林耕仁感謝今天所有到場力挺的夥伴們，包括前市長林政則、立委鄭正鈐，以及所有黨籍議員候選人，強調只要正藍軍團結，一定會贏回新竹藍天。

不僅如此，林耕仁更喊話，新竹這一戰，因為抹黑、造謠、潑髒水已經嚴重偏離主軸，是時候導回正軌、回歸市政討論、提出新竹發展願景，為人民拼好日子了，「讓耕仁來做，我們一起成為新竹未來的靠山！」