林智堅也強調，選舉要選賢與能，他讚沈慧虹是「飽穗的稻子，頭犁犁」，對手則是「無料的人，氣噗噗」（王惠慧攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹與同黨市議員、議員候選人「新新竹隊」集結，立院總召柯建銘和前市長林智堅都陪同出席。（王惠慧攝）

九合一選舉號次21日抽籤，民進黨新竹市長候選人沈慧虹抽中5號，同黨市議員、議員候選人「新新竹隊」集結，立院總召柯建銘和前市長林智堅都陪同出席，一行人高喊「新竹光榮，5你5我（台語）！」、「新竹慧虹，5告讚！」接著展開車隊掃街造勢，場面十分熱鬧。

沈慧虹表示，過去8年在新竹生活奮鬥，她與林智堅、柯建銘、公務團隊一起為市民努力，「5你5我，作伙讓市民更幸福」。她也盤點竹市各項政績，強調幸福不是憑空得來，新竹過去發展停滯20年多，團隊用8年時間為城市帶來改變，未來也會讓新竹更加光榮。

柯建銘說，這次選舉是價值和道德的選擇，呼籲選民想一想，新竹改變我們看得到，市政治理要找有規畫力、有能力的人，唯有治理經驗才能為新竹再創光榮。

林智堅也強調，選舉要選賢與能，他讚沈慧虹是「飽穗的稻子，頭犁犁」，對手則是「無料的人，氣噗噗」，沈慧虹有32年經驗，其中7年多在新竹市府打拼，她最有能力、最有經驗，是最佳的市長人選。反觀對手迴避、切割，只會把責任推別人，不是市長該有的格局。

除了沈慧虹抽中5號外，東區議員鄭美娟23號、曾資程22號、議員候選人劉彥伶25號；南區議員施乃如5號；西區議員陳建名1號；北區議員劉康彥5號、議員候選人楊玲宜抽得10號；香山區議員候選人林盈徹則抽中2號。