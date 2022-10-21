九合一選舉將至，中選會日前公布確診者不得出門投票，引發違憲爭議。對於11月26日之前，是否有機會調整防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，若疫情穩定，就會進行調整，減少受影響的人，由於會被限制的是確診的人、居隔的人，3+4、0+7的單軌化、隔離的天數都可能會變更，這都會影響投票被限制的人數。

對於投票規定是否有調整的可能，王必勝今表示「答案是肯定的」，假設確診趨勢往下，疫情能夠到比較穩定的狀態，會對管理措施進行調整，減少受到影響的人，讓更多人能去投票。措施更改後會跟中選會馬上聯絡，請中選會做進一步的公告。

王必勝表示，11月26日之前，法定傳染病還沒有達到降級的程度，其他相關的部分，因為會被限制到的是有確診的人、居隔的人，是否要推動3+4、0+7的單軌化，取消隔離，我們還在討論中，可能會變更，另隔離天數也在考慮中，這都會影響到投票會被限制的人數。