九合一選舉年底登場，北市第8屆市長、第14屆議員選舉候選人姓名號次抽籤21日登場，此次議員候選人共8個選區有117人，不少新人首次體驗抽號碼牌，直呼緊張，民眾黨議員候選人陳宥丞抽出7號時即高喊「Lucky 7」，抽到17號的民進黨議員候選人洪婉臻則表示，17剛好是從小到大的幸運數字，諧音也是「一起」很好記。

市第8屆市長、第14屆議員選舉候選人姓名號次抽籤21日登場，依序為市長、市議員抽選，此次市長候選人有12人，議員則有8個選區共117人，現任與非現任參選人數勢均力敵，尤其大安、文山區的非現任最多，也有不少新人首次抽號碼牌，台下也互相加油鼓譟。

抽到17號的民進黨新人洪婉臻說，首次抽籤保持平常心，很開心抽到17，因為17剛好是從小到大的幸運數字，自己生日是7月17日，父母的市場攤位也是17號，去買大樂透跟買東西都會選這數字，雖然數字很後面，但連結很深，諧音也是「一起」，之後會推出宣傳跟看板，增加選民記憶點。

國民黨新人高世俊拿到2號則說，他算國民黨內青年參政，依規定登記次序是抽籤順序，他是最後一個登記的候選人也沒得選，但抽到2是一個好的機會，代表是給社會第二次改變機會，重新改善選舉風氣。

民眾黨新人陳宥丞抽出7號時即高喊「Lucky 7」，並表示也在抽號碼前在手心上畫眼睛，因男生當兵有個傳說，畫眼睛能抽到好的，綠油精可抽到涼的，這次幸運抽到7號，剛好一直以來球衣都是7號，他也透露首次抽籤很緊張，看別人抽跟自己抽還是不一樣。