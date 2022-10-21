桃園市鄭姓女子16日在台7線失聯，目前尚未尋獲，圖為她15日晚間10時許行騎乘機車畫面。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

桃園市鄭姓女子16日凌晨1時騎乘機車由宜蘭縣明池往桃園巴陵，但因遇到尼莎颱風挾帶的雨勢而受困山區道路，家人聯繫不上後曾向桃園八德分局通報失聯，18日發現鄭女機車，縣府迄今前往搜尋多次未獲，據了解，16日清晨5時許，鄭女再與母親連繫，透露「身子很冷」，此後鄭母撥打女兒電話，卻一直無法聯繫。

18歲的鄭姓女子日前計畫騎乘機車從桃園市行經台7線到宜蘭找朋友，其母聯繫不上她，遂通報桃園警方，宜蘭警方接獲轉報後，動員警力找尋鄭女，18日上午11時許，在台7線70.3K處找到鄭女被土石掩埋的機車，但持續搜索仍未獲。

期間，警方、消防人員多次前往搜索，昨再擴大範圍並下切邊坡搜索，但並未找到鄭女下落。據了解，鄭女是在台7線49.8公里（桃園轄區），因道路預防性封閉無法前行，只好又折返宜蘭方向行駛，16日凌晨1時55分、清晨5時58分有與其母通話，都透露身子很冷。

鄭母要女兒到超商休息，但因鄭女身處深山，並無超商，雖然附近有山莊，但鄭女因未帶錢，也未到山莊休息，之後鄭母要再用電話連繫女兒，一直無法聯繫上。