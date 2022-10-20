今晨偏涼，低溫已降至17度左右，大台北地區也僅有18度。今、明兩天大致穩定，東北部有短暫雨，明天傍晚起迎風面水氣增多。氣象專家吳德榮指出，一熱帶擾動將於周末通過呂宋島、巴士海峽一帶，路徑類似上一個颱風「尼莎」，接下來和東北季風仍有「共伴效應」機率，上一波受影響的地區，要特別當心！

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，他強調，這波「共伴」雖不如上一波強，但發生位置大致類似，如大台北地區、宜蘭山區含水量已飽和，萬一再來一波稍強降雨，還是會有致災危機。

吳德榮指出，周六至下周一，熱帶擾動（不排除成颱）將通過呂宋島、巴士海峽一帶，也就是從台灣南邊經過，「離中心越遠的反而雨下越大」。

今、明兩天晴時多雲，各地氣溫：北部18至27度、中部18至33度、南部19至34度、東部17至32度。除了東北部有短暫雨，其他地區的天氣都不錯，氣溫逐日回升，甚至有機會見到陽光。