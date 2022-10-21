台北市政府明年度總預算21日下午於議會三讀通過，歲出原列1777.19億元，審議結果計列1774.90億元，刪減2.29億元，為近10連來最低。其中第二預備金7.4億元本來遭砍4000萬元，政黨協商時，藍綠議員皆主張恢復，可看出對自家市長候選人相當有把握，替下任市長鋪路意味濃。

台北市主計處說明，歲出原列1777.19億元，審議結果計列1774.90億元，刪減2.29億元，主要刪減項目包括災害準備金原列20億元，刪減2億元，准列18億元。

另外，警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費原列4.65億元，刪減0.04億元。教育局補助本市地方教育發展基金原列50.72億元，刪減0.02億元；內湖、木柵及北投垃圾焚化廠購買廢氣處理設備作業用尿素等材料原列0.24億元，刪減0.02億元。

主計處指出，歲入原列1738.60億元，審議結果計列1750.22億元，淨增11.62億元。歲入歲出相抵計差短24.68億元，連同債務還本80.58億元，合共尚須融資調度105.26億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

主計處長鄭瑞成表示，刪減比較多的是災準金，這2年災準金用得比較兇，原先多編了2億元，編列20億元，議會認為應照法定要求18億元，但此次為近10年來被刪減最少的一次，謝謝議員高抬貴手；去年被刪減29.98億元，主要是原先編列28億元購買疫苗預算遭刪除。

被視為市長「小金庫」的二備金，市府編列7.4億元，議會財建委員會審議時刪減4000萬元，但政黨協商時，藍綠同聲主張恢復為7.4億元，讓下一任市長可以充分運用。議會民進黨黨團總召江志銘說，顯而易見的是，藍綠陣營對於自己的市長候選人未來入主北市府，都非常有信心。

議會國民黨團書記長秦慧珠指出，不是給市長柯文哲使用，而是給下任市長使用，給新的市長比較大的空間，雖然不知道新任市長是誰，但是要讓他可以放手做事；但災準金部分已經編列超額，認為明年疫情漸漸趨緩，無需編列那麼多預算。