勞動部表示，我國已邁入高齡社會，再加上少子女化的趨勢，老年人口逐年增加，勞工朋友老年經濟生活的保障也愈形重要。為讓勞工朋友能更清楚明瞭相關給付規定，特別整理勞保實務上民眾對於老年給付常見的問題。

第一類：勞保老年給付各種給付方式，在採計平均月投保薪資上有什麼不同？勞保老年給付請領方式，分為老年年金給付（按月領）、老年一次金給付、一次請領老年給付三種。前2種是以保險年資區別，年資15年以上（國、勞保年資得予併計）者得請領年金、未滿15年者請領一次金，平均月投保薪資採計以被保險人加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算；第3種是2009年1月1勞保年金施行前有保險年資者可選擇請領，平均月投保薪資按退保當月起前3年月投保薪資平均計算。勞動部提醒，投保薪資應覈實申報，不得為請領給付或節省保費不實申報，以免影響保險給付權益，甚至觸法。

第二類：提前請領老年年金會扣減給付金額，是否領到法定請領年齡時，即無須扣減？勞保老年年金之法定請領年齡，於98年年金施行時，即定有漸進調高機制，依法將逐步提高至上限65歲（民國115年）。如保險年資合計滿15年，未符法定請領年齡，每提前1年請領，年金給付金額將減給4％，勞工最多可提前5年請領；如果符合請領老年年金給付條件，延後請領的話，每延後1年，給付金額也會增給4％，最多增給至20％。勞動部特別說明，經減給計算核付後，到法定請領年齡仍會依減給計算金額發給，勞動部也提醒勞工瞭解自身的權益。

第三類：老年給付請領後可以變更給付方式嗎？為讓勞工朋友瞭解老年給付請領方式及規定，勞保局提供臨櫃及網路查詢、試算等服務，方便勞工查詢利用。不論勞工選擇申請年金或一次給付，經勞保局核付後，即不得再變更。

第四類：請領老年給付後，想再工作，可以再參加勞保嗎？依《勞工保險條例》規定，已領取老年給付者，不能再參加勞保。如果勞工朋友再就業，符合《勞工職業災害保險及保護法》之加保規定，應依法參加勞工職業災害保險，確保工作安全。

第五類：申請勞工退休金，是否須同時申請勞保老年給付？勞工退休金與勞保老年給付分別由不同法律規範，如果勞工朋友依《勞動基準法》或《勞工退休金條例》規定請領勞工退休金，考量仍可能再就業，可以先不領老年給付，並於工作後，再加保累計勞保年資。

勞動部補充，老年給付是為確保勞工老年長期經濟生活提供的保障，攸關勞工權益，如有任何老年給付相關問題，都可向勞保局洽詢。