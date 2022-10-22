全球晶片市況疲弱，作為亞洲第4大經濟體的南韓經濟受創，根據南韓關稅廳發布的初步數據，南韓10月前20天出口額年減5.5％，其中半導體出口下滑12.8％，近來半導體市況差，南韓10月出口恐面臨2年來首次下跌。

根據韓聯社報導，南韓關稅廳數據顯示，統計10月1日至20日，出口總額為324.01億美元，與去年同期342.9億美元相比減少5.5％；進口額則為373.5億美元、增加1.9％，造成貿易出現逆差49.5億美元。

進一步從產品類別來看，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體業，受需求低迷及晶片價格走跌影響，10月前20天出口額大減12.8%；其他包括鋼鐵製品減17.6％、無線通訊設備下滑15.6％、船舶出口減少22.9％。

從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口減少16.3％，對台灣出口更暴跌26.7％，對日本出口也下降16.1％。

南韓以出口為導向，去年出口占國內生產毛額(GDP)比例高達35.6%，遠高於中國、英國的19%以及14.7%。若南韓10月出口值衰退，將是自2020年10月以來首見負成長。