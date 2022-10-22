台中市西屯區1處民宅20日晚上9點半發生一起男子遭刺死案件，22歲黃男與施男皆在同個直銷公司工作，2人是上、下線關係，疑因業績糾紛產生口角，身為下線的黃男情緒失控，憤而持水果刀刺傷施男後，打電話報警，施男送醫後仍不治身亡，警方逮捕黃男，21日晚間訊後依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方問訊後向法院聲請羈押，法官召開羈押庭後於深夜裁定獲准。

台中市第六警分局20日晚上接獲報案，有民眾指稱自己「殺人了」，西屯派出所員警獲報立即趕到現場，被害人施男遭刺不只1刀，全身包括頸部、胸部都有刀傷，員警到場時，施男已倒臥在血泊中，警方趕緊通報消防局派遣救護車將施男送醫，但經急救後仍不幸身亡。

根據警方初步調查，黃男與施男是同個直銷公司的員工，22歲黃男是下線、死者22歲施男是上線，日前因工作上業績喬不攏，且2人間疑似有債務關係，先前就已有嫌隙，20日天晚上9點30分左右，黃男持水果刀到西屯區湳仔巷施男住處理論，2人談判後，黃男一時情緒失控，拿水果刀刺傷施男，當下看到施男血流不止，打電話報警自首求救。

至於犯案動機為何？是否真的因業績就痛下殺機？警方表示，黃男行兇後情緒不穩定，偵訊時尚未完整說明細節及行兇動機，訊後依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。第六分局也呼籲，民眾遇有問題應理性溝通，勿因一時的情緒失控，造成不可挽回的遺憾。