蔡其昌稱若當市長 比胡市長加盧市長更好 15:112022/10/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長候選人蔡其昌28日出席地方活動時表示，他做市長，一定比胡市長加盧市長好。（蔡其昌競總提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台中市長胡志強昨誇盧秀燕當市長4年，比他當13年還要強，台中市長候選人蔡其昌28日出席地方活動時表示，他做市長，一定比胡市長加盧市長好。 蔡其昌說，拿盧市長跟胡市長比較，自己沒有任何意見，但是「蔡其昌做市長，一定比胡市長加盧市長好」。 市長候選人洪宗楷拋復辦元宵東寒單政見 找回台東人記憶 赴陸經商填「中國台灣」鄭運鵬這麼說 網嗆：還敢罵楊丞琳 綠選不贏盧秀燕就用這招惡搞？「他」跳出來爆真相震撼各界 #九合一選舉 #台中市 #胡志強 #盧秀燕 #蔡其昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯志恩廟口開講人數破紀錄！她接地氣大喊4字：一定拚到底 08:052022/10/28 政治 好意思告高虹安？他揭資策會這人「身兼10職」超硬背景嚇死人 14:432022/10/28 政治 梧棲區三里活動中心開工 盧秀燕：有「內外兼修」活動環境 12:062022/10/27 生活 大肚和美大橋動工 連結中彰生活圈 04:102022/10/28 地方新聞 安平跨港大橋掀波！綠營籲道歉 謝龍介：預算暴增是事實 13:562022/10/28 政治 批高虹安團隊爭議連環爆 沈慧虹：用人不當如何勝任市長 13:402022/10/28 政治 台北市長最新預測當選率曝光 這兩人逐漸拉近 00:012022/10/28 政治 桃市府政務官上班時間發臉書 張辦批：鄭文燦才是身穿大紅袍 13:482022/10/28 政治 原因出在哪？蔡其昌民調大幅落後盧秀燕 網回應一針見血 08:042022/10/27 政治 偽造公文書賣納骨塔詐財 兄弟檔都遭判囚 16:332022/10/27 社會 藍營：鄭運鵬自載國籍「中國」 04:102022/10/28 政治要聞 點名3人黑歷史 謝國樑：蔡適應團隊滿滿「暖暖組合」黑道 13:482022/10/28 政治 盧秀燕建設第一台中登重大建設聲量王 羅智強在臉書大讚 10:352022/10/28 政治 負面文宣署名強迫中獎？他嘆綠營「母雞」要拖議員陪葬 19:512022/10/27 政治 批安平跨港大橋工程荒謬 謝龍介改口 04:102022/10/28 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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