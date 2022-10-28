前台中市長胡志強昨誇盧秀燕當市長4年，比他當13年還要強，台中市長候選人蔡其昌28日出席地方活動時表示，他做市長，一定比胡市長加盧市長好。

蔡其昌說，拿盧市長跟胡市長比較，自己沒有任何意見，但是「蔡其昌做市長，一定比胡市長加盧市長好」。