國民黨台中市長候選人盧秀燕（前左）授戰旗給農漁業後援會總會長李煥湘（前右），現場高喊「凍蒜」。(林欣儀攝)

台中市長盧秀燕今天晚上在沙鹿運19球場舉辦海線聯合大造勢，盧秀燕在藍營議員陪同下上台，盧秀燕除細數自己執政以來在海線的政績外，也強調雖然民調、施政看起來都不錯，但「票還在民眾手中」，拜託大家認真拉票、催票，當天出門投票。

盧秀燕說，感謝大家4年前給她機會，因此她飲水思源在海線投入許多經費做重大建設，海線不只是海線，也是台中市的中央線跟中心點，這幾年「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，不僅如此她也努力讓台中空氣更好，今年台中成為中南部首個達到國家空品標準的城市，也是升格以來首次達標。

盧秀燕細數自己在海線的政績，包括昨天開工的大肚到和美橋梁，讓大肚到和美路程從20幾分中縮短為2分鐘；沙鹿專為孩子做的運動中心已完工；海線第一座國民運動中心清水國民運動中心已經開工；甲安埔第二條聯外道路也已開工。

盧秀燕強調，選舉不只是為了個人，「台中好，台灣才會好」，市民期待的是有愛心、同理心、有禮貌、會尊重人的市長，拜託大家認真拉票，未來4年會更努力認真做。