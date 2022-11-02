盧秀燕今天出席大雅區「十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」與「十三寮排水周邊環境設施強化改善工程」啟用典禮。（陳世宗攝）

盧秀燕表示，我們往正面想，我們願意再次修正、補件；總而言之，希望中央早日核定，讓中捷藍線早日開工。（陳世宗攝）

捷運藍線被要求補件 盧秀燕：我們願意再次修正、補件

台中捷運藍線綜合規畫昨天在交通部審查，委員會最後決議請市府就委員建議事項補充資料。媒體今天上午詢問市長盧秀燕，中捷藍線綜合規畫報告審議須再補件，這是「卡盧」嗎？盧秀燕強調，「我們往正面想，我們願意再次修正、補件，總而言之，希望中央早日核定，讓中捷藍線早日開工。」

交通部昨日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第50次會議，首度邀集外部委員共同審查台中市政府呈報的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規畫報告」，委員會最後決議請市府就委員建議事項補充。

盧秀燕今天出席大雅區「十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」與「十三寮排水周邊環境設施強化改善工程」啟用典禮。媒體詢問盧秀燕中捷藍線綜合規畫報告審議須再補件，這是「卡盧」嗎？

盧秀燕表示，我們往正面想，我們願意再次修正、補件；總而言之，希望中央早日核定，讓中捷藍線早日開工。