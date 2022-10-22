年底將舉行九合一選舉，但中選會及指揮中心日前拍板，確診者、居家隔離者不能投票，預估有30萬人受到影響，是否該提早有相應配套，對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，若不做這決定，恐造成民眾確診不願通報，會製造更多黑數，不能再拖時間。

黃珊珊22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」，被問到現在規定確診者無法參與投票，是否該早早有配套作法，黃珊珊表示，疫情如果已開放國境，就表示幾乎不太設防，如果不太設防，投票上又設限，的確有點奇怪，重點在這不是現在才發現，早就該準備，早該就應該有所因應。

黃珊珊也說，投開票所只剩下將近一個月時間，這個月到底用空間讓他們進來，還是用時間區分確診者或非確診者，這些都不是地方政府可處理，應由中央處理，他們應該盡早做出決定。

黃珊珊直言，若不做這決定，恐造成民眾確診不願通報，有人想投票就不通報，會製造更多黑數，政府應該鼓勵人民守法，而不是鼓勵人民不守法，到底怎麼做現在要做好決定，到時候配套作法要下通到全國幾萬個投開票所，不能再拖時間，「到現在還在討論這問題，真的太晚了」。