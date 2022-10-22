首屆台灣籃球名人堂入堂慶典，將於24日在體育署三樓大禮堂舉行，頒發證書予陳祖烈、王毅軍、唐雪舫、荊玲(女)、洪金生、湯銘新、王士選、嚴慶齡 等8人本人或家屬代表，包括體育署代署長林騰蛟、體總會長葉政彥、台北市體育局長李再立、奧會副主席陳士魁等重要體壇人士均將出席，見證這台灣體育史上歷史性的一刻。

台灣籃球名人堂協會於去年成立之後，隨即展開評選第一屆名人堂成員作業，去年11月開始召開典章委員會、提名委員會及評選委員會，體壇各界人士共襄盛舉，經過審慎討論評估最終於今年6月評選出8位對台灣籃壇有卓越貢獻及成就人士，分成球員類、教練類、裁判類及特殊貢獻類等五大類。

首屆名人堂名單出爐後，台灣籃球名人堂協會隨即著手籌劃一場盛大入堂慶典，以表彰他們在台灣籃壇的重要地位，讓年輕一代能夠知悉他們的事蹟，從而效法他們偉大的精神。從訪問當選人本人及家屬，製作特刊及影音特輯，並規劃具有傳承意味的儀式，集合國內籃球界老壯中青少五代同堂，藉此讓社會大眾感恩他們為台灣體壇所做出的貢獻。

除了已故的嚴慶齡、王士選、洪金生、湯銘新將由家屬及代表出席領獎外，四名球員類得獎者中陳祖烈、唐雪舫及荊玲均將親自出席入堂儀式，其中已深居美國的荊玲，特別趕回台灣，令人相當感動。

入堂儀式典禮於24日下午3時舉行，由資深媒體人馮同瑜、現役女籃國手黃鈴娟負責主持工作，不少台灣體育界重要人士也將出席這場盛典。儀式中安排入堂證書頒發外，此外還將進行台灣籃球名人堂精神圖騰進場(向名人致敬)、得獎者事蹟影音介紹以及傳承贈球儀式，現場並備有專刊特輯，一場最尊榮的台灣體育慶典由大家見證。

台灣籃球名人堂入堂慶典將於體育署官方YT頻道MOE及台灣籃球名人堂臉書粉絲團直播。