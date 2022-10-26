彰化縣政府舉辦「二水國際跑水節」，11月5、6日登場。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「二水國際跑水節」，11月5、6日登場。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「二水國際跑水節」，11月5、6日登場，知名歌手魏嘉瑩26日先暖場演唱一段。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「二水國際跑水節」，11月5、6日登場。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「二水國際跑水節」，11月5、6日登場。（吳敏菁攝）

八堡圳川流300多年，是最古老水圳，灌溉彰化成為台灣穀倉，還流傳獨步全台跑引水，彰化縣政府擴大舉辦「二水國際跑水節」，延續拜圳頭、神轎跑水等傳統，今年更添加「水舞SHOW」，的DT－668蒸汽老火車頭也將於11月5日上午8時由彰化火車站出發為活動拉大參與範圍。

彰化縣長王惠美表示，二水國際跑水節是是彰化縣重要的民俗文化慶典，不僅象徵飲水思源，活動年年注入巧思，呈現地方文化和產業，今年首日重頭戲將在「水心之初大草原」陸續展開，包括「水舞SHOW」、「傳統技藝美食坊」、「草地野餐趣」、「草地音樂會」以及「跑水之夜晚會」，邀請許多知名歌手演唱。歌手魏嘉瑩26日先暖場演唱一段。

彰化縣文化局長張雀芬表示，跑水節在每年11月秋收冬藏登場，作為敬天謝地及感懷先人德澤的象徵儀式與文化傳承，11月 5日上午9時在二水鄉林先生廟舉行祈福開幕式、圳頭祭、神轎跑水等活動，在圳頭祭祀擺設在地農特產，並結合與經濟部水利署第四河川局辦理水資源及環境課題之認識，達到治水、利水、親水、活水等水流域管理與宣導活動。

今年融合跑水節也和參山國家風景管理處合作，以「特色小鎮、三鐵跑水、農村體驗」作為本次活動主軸，蒸汽火車搭載遊客一起到二水體驗水圳跑水、吃辦桌樂趣，一次滿足三種難得體驗，並搭配在地旅行，探訪二水歷史文化、古蹟之美、山海線農特產品，辦理多元優質藝文活。

此外，文化局也和二水鄉公所和地方社團等合作，推出「二八水－文化追風－走讀之旅」規劃三至四條不同主題路線，吸引全國民眾參與，讓大家更認識屬於彰化二水的在地故事，帶動地方發展，也能行銷農創產業，期盼吸引返鄉青年洄游投入在地產業。