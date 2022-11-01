出訪帛琉行程將涉水 賴清德上下身搭配曝光

副總統賴清德今(1日)啟動為期3天2夜的「帛旅專案」，明天行程將參訪被聯合國教科文組織登錄為世界自然及歷史遺產的洛克群島南方潟湖、牛奶湖及無人島鯊魚城。由於需要涉水，大家好奇穿著一項中規中矩的賴清德，會穿什麼，結果答案是「牛仔褲」。

賴清德今晚抵達下榻飯店，被媒體問到明天穿什麼？賴清德拉著他的花襯衫說「同樣這款」；媒體追問，下半身穿什麼？他說「我穿的是牛仔褲」，「牛仔褲濕就濕，沒關係」，媒體又問，今天帛琉學生送您的海報，畫著你穿著丁字褲，你不是說「我喜歡這件衣服的建議，它看起來比我穿得更舒服」。賴清德幽默地說，「他們只給我看海報，沒有給我丁字褲」。

帛琉風光明媚，適合潛水，前副總統呂秀蓮當年出訪帛琉，也穿著一身潛水裝下水，賴清德明天行程雖然沒有浮潛，但是出訪前外交部已經告知，明天行程需要涉水，因此有建議穿著，一度傳出漲潮，水位有點高，希望大家穿水母裝，不過後來又傳出水位稍退，但是外界還是好奇，賴清德明天穿什麼涉水，結果答案是要穿牛仔褲。