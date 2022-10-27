佳里吉和堂家將團與成大首開先例，家將文化成為一門大學選修課。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

八家將跳進高等學府！台南市文化局委託核定為台南無形文化資產、首批登錄傳統表演藝術的佳里吉和堂家將團，與成功大學開辦「家將文化探索體驗課程」2學分選修課，5天即額滿，這學期安排每周2小時課程，還將安排學生親身參與遶境，學習如何真正成為「家將」。

吉和堂團長陳席閔表示，這不僅首開家將團先例，同時帶給各地陣頭團體一個希望，證明「跳八家將也可以進大學教課的」！文化局指出，全台首堂「教你如何跳家將」選修課程，吸引學生爭相報名，吉和堂粉絲專頁也湧入大量旁聽報名的相關詢問，顯見學子對傳統藝術求知若渴的難得盛況。

吉和堂團長陳席閔表示，感謝文化局願意聚焦在陣頭團體真正的傳承需求上，也感謝成功大學歷史系系主任陳文松教授勇敢嘗試與家將團的合作。這學期每周2小時課程安排，首節於課堂教導同學相關民俗文化知識，第2節課至戶外分組實作演練，一步步從家將歷史脈絡、文化、臉譜與流派到實際走腳步、畫臉譜、搖扇等，真正體驗成為「家將」。

課程由吉和堂總教練、國立傳統藝術中心登錄的資深八家將藝師黃震星教練及團長陳席閔擔任主要講師，將團各將員也化身小組長帶領同學分組實際操練，也邀請民俗亂彈執行編輯溫宗翰、台南建興武館教練黃名宏、華語流行音樂男歌手搖滾宮主賴銘偉任客座講師，更邀請家將領域專家呂江銘為課堂唯一指定顧問。

佳里吉和堂八家將2009年經台南市政府核定為臺南市無形文化資產，是首批登錄傳統表演藝術之家將陣。文化局表示，期待透過本次課程，讓學生及大眾更了解台灣民俗文化特色，提升無形文化資產的保存意識及概念。

文化局說，為解決各地傳統陣頭人才流失問題，不斷嘗試尋找與當代制度的接點，透過與高等學府合作，期使更多年輕人有機會深入瞭解台灣傳統藝術之美，進而欣賞、學習陣頭文化。