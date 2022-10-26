國民黨台北市長候選人蔣萬安痛批，疫苗採購合約多處被塗黑遮蔽，讓外界無法知道真相，國會也無法監督。衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中24日回應，縱使遮掉3分之2也還有3分之1，價格應該是他們看得到的。媒體人朱凱翔則狠酸，陳又有最新人設了，那就是「數學家」。

陳時中24日接受媒體聯訪時稱，蔣萬安說疫苗採購合約有3分之2被遮掉，但縱使有3分之2被遮掉，也還有3分之1，價格應該是他們看得到的。蔣日前才秀出自己對合約內排外條款記得很清楚，可見消息的揭露是有其方法在，蔣本身是一位律師又是現任立委，有很多的管道能去做，那他為何不去做？

針對陳時中的回應，朱凱翔昨（25）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文諷刺道：「我大阿中最新人設：數學家。」

此文獲得超過3000個讚、近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「暴露狂上街露出重點部位，可以說我還有穿衣服，只是沒遮住重點而已！」「就是老是這種嘴砲回應，仇恨值才這麼高」、「陳氏幹話登上了新巔峰」、「繳稅可以只繳三分之一嗎？」「自從克拉克離開了指揮總堂，這一天天的把他的草包內涵發揮的淋漓盡致，讓人嘆為觀止」、「還真會呢？還有露1／3呢！這種智商過低的回答出現時，真的很難把這種人當一回事，也難怪台灣700多萬確診、1萬多人死亡……突然就不意外了」。