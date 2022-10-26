PChome 24h購物的COACH彩虹馬車LOGO印花PVC輕便長夾，原價1萬2800元，11月14日前特價2999元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的PONY Shooter彩虹米色低筒休閒鞋，11月14日前特價911元。（PChome 24h購物提供）

為了響應本周六（29日）舉辦的同志大遊行，PChome 24h購物精選了五大彩虹限定款商品祭優惠，像CASIO G-SHOCK 彩虹水晶防磁雙顯計時表，11月1日前結帳即享8折優惠，還有專為亞洲男性設計的TAIWANIZE UNDERWEAR彩虹限定款三角內褲，11月30日前享優惠價以外，一次購買2件再打89折，還有PONY Shooter彩虹休閒鞋、COACH彩虹馬車LOGO印花PVC輕便長夾，11月14日前均享特價，讓大家從頭到腳都充滿了彩虹的正面力量。