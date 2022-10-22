台中市西屯區市政路、龍門路口20日下午發生一起連環車禍，現場宛如擲「保齡球」般，7輛車因擦撞毀損。(民眾提供)

台中市西屯區市政路、龍門路口20日下午發生一起連環車禍，現場宛如擲「保齡球」般，7輛車因擦撞毀損。(民眾提供)

台中市西屯區市政路、龍門路口20日下午發生一起連環車禍，由林姓男子駕駛的灰色轎車疑因車速太快，衝撞前方白色車子，導致白車又衝撞另2輛車，且林男的座車又往前滑行撞到別的車子，現場宛如擲「保齡球」般連環撞，有民眾見狀拍下過程PO在臉書《爆廢公社》，大呼「匪夷所思」。

這起車禍發生在20日下午3點半左右，警方調查，林姓男子（46歲）駕駛的灰色轎車，疑因車速太快、想超車等因素，先撞上前方雷姓男子駕駛的白色轎車，雷男接著撞上前方徐姓駕駛的車子後方、徐男則再往前撞上陳姓男子駕駛的轎車。

林男的座車先撞上雷男座車後，又往前滑行一段路後，撞上左側車道、行駛在市政路往環中路方向的陳姓男子座車，導致陳男又受衝撞力道，先後撞上賴姓男子、王姓女子的座車。7輛座車分別有車頭、車身或車尾等多處擦撞毀損情況，且該起連環撞車禍導致4人分別有輕微擦挫傷。

警方調查，導致該起連環車禍的林男及其他6名駕駛酒測值皆為0，林男疑因未注意車前狀況才肇禍。