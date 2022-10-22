網紅謝侑芯擁有甜美外型及豐滿E罩杯，曾擔任護理師的她，被封為「護理系女神」，Instagramg擁有92萬名粉絲追隨，人氣可說是居高不下，近日她上傳一則影片，只見上半身真空套上圍裙，體驗調酒師工作，為客人搖雪克杯的同時，傲人上圍也跟著狂晃，震撼畫面讓網友鼻血直流。

謝侑芯日前在Instagramg上傳體驗調酒師的影片，只見她上半身裡面真空套上圍裙，全身雪白肌膚都被看光，尤其一個側身，傲人弧線幾乎要從旁彈出，養眼畫面讓人捨不得將視線移開，而她手上拿著雪克杯賣力上下搖動時，E級上圍也隨著上下震動，短短幾秒鐘的畫面讓網友鼻血直流，短短一天就吸引上萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「我沒去過酒吧，現在想去了」、「太辣太犯規啦」、「這調酒師給過，肯定天天坐滿人」、「太辣了不知看哪邊」、「就算妳調血腥瑪莉，肯定也會變好喝」、「搖一杯愛上妳的酒」、「 如果是工作穿成這樣子，根本完全看妳就好不用點了」、「夭壽太辣了」。

謝侑芯就讀科技大學護理系，擔任過護理師，近來則是從事直播和外拍工作，曾受邀上《國光幫幫忙之大哥是對的》，在節目中示範CPR，由於外型神似徐若瑄，因此推出寫真書時，便以偶像徐若瑄的電影作品《天使心》當作靈感，將寫真集命名為《天使芯》，並向對方致敬。