台北市長3位候選人，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊今天同台出席「台北客家義民嘉年華」挑擔奉飯活動，台北市長柯文哲也現身參與，4人共同挑擔掃街遊行，但全程零互動。外傳陳時中是臨時卡位參與遊行，對此，陳時中表示，因為這活動很有意義喔，所以他一時也走不開。

柯文哲今天與陳時中、蔣萬安、黃珊珊一同挑起扁擔並合影，隨後展開掃街遊行，行程中各自的支持者喊著「加油加油」，氣氛非常熱鬧，不過4人難得同台，卻幾乎零互動。

陳時中隨後回應媒體聯訪時表示，這是一個非常有意義的嘉年華活動，大家都非常的開心，對他來講，剛才這樣段路走下來，覺得自己人生歷程也是在這一段。

他說小時候在台大那邊長大，在羅斯福路四段那邊開業，走到這邊的傳統市場，他也都經常買菜，所以這段路是他的懷舊之旅，這段變化很大，都更算是成功，未來有些地方還要向這邊多學習，這是非常有意義的一個活動，未來在客家嘉年華方面，他認為還是要再擴大辦理，讓它更豐富、更多樣性。

媒體質疑柯文哲介紹與會來賓時，最後才提到陳時中，是否對於主客的對待方面有很大的差別？陳時中則笑笑說，沒關係啦！這種事情，尤其大家都忙吧？對手黃珊珊半途先離開，他也說，最後大概100公尺左右，因為大家都忙。

外傳陳時中原本並未安排參與遊行，之後看到對手參與才臨時卡位，對此，陳時中表示，因為看起來大家都很快樂，活動參與也很有意義喔，「所以就一時我也走不開」。