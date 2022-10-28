國民黨黨團因「波波牙醫」議題關閉朝野協商，陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲今表示，立法院不應該成為「萬安演習」的犧牲品。

管碧玲表示，她不過寫一篇臉書談及國民黨立院黨團總召曾銘宗曾針對《醫師法》中關於牙醫留學生實習的問題提出附帶決議，連接受一個媒體訪問都沒有，立委曾銘宗卻鬧這麼大、國民黨關閉朝野協商，相當刻意也不符比例。

她指出，她臉書發文的四大重點，一、立法院附帶決議所有提案都沒有拘束力，這種決議的內容，是尊重衛福部的研議；二、曾銘宗原始提案是「應」字案，但是最後同意「修掉」自己的提案，呼籲牙醫界的同學們不必追究曾；三、衛福部第一時間就反對曾銘宗的原始提案，最後也修掉變成「建請」案；四、所有附帶決議最後都變成柔性尊重行政權，並沒有拘束力。

她表示，在此情形下，蔣萬安、黃珊珊仍不斷指控陳時中用附帶決議開放「波波牙醫」，這是惡意陷害陳時中，且她在文中甚至還特別替曾銘宗講話，呼籲牙醫界不必追究曾銘宗，因為他最後同意修掉原提案，沒想到國民黨震怒，還關閉朝野協商。

她表示，國民黨立院黨團是劃錯重點，還是護航蔣萬安？如果是後者，為了搶救蔣萬安選情，不惜犧牲人民權益，製造對立；為了選情，拿立法院運作做籌碼。

管碧玲呼籲，國民黨立法院黨團要善思，若是過度護航，反而讓蔣萬安更添媽寶形象，且這已經不是第一次，立法院運作不應該成為「萬安演習」的犧牲品。