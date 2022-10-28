年底台北市長選戰引發各界關注。媒體人朱凱翔指出，目前各家民調結果混亂，只有民眾黨掌握的綠營內部滾動式民調，無黨籍候選人黃珊珊在22日曾經以39%的支持度衝到第一名，勝過國民黨候選人蔣萬安0.5個百分點；而此消息是民眾黨選戰操盤人士巧遇熟識的綠營基層民代才傳出，讓朱想起三國歷史典故，狠酸「真是太巧了」。朱的說法引熱議，網友直呼好笑。

朱凱翔昨（27）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，台北市長選戰多家民調混亂，人人輪流當第一名，只有根據民眾黨掌握綠營內部的滾動式民 調，黃珊珊在22日曾以39%的支持度衝到第一名，蔣萬安以差距0.5個百分點居次，至於民進黨候選人陳時中則落後約10個百分點墊底。

朱凱翔指出，這份民調傳出的過程相當有趣。民眾黨選戰操盤人士是在跑場子觀察選情時，巧遇上熟識的綠營基層民代，以手機秀出黨中央所做的內部滾動式民調數據。這讓他忍不住想起，當年蔣幹也是渡江觀察戰情時，遇上昔日舊識周瑜，周喝大了透露有來自曹營的密函這個典故，「真是太巧了」。

此文獲得約2000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「笑死，全世界哪有那麼巧的事」、「朱大這篇文害我笑到不行」、「真的是很巧」、「這是『講幹話』的由來嗎？」「三國真是本好書」、「陳時中絕對有基本盤，綠民代透露此民調給民眾黨就是希望藍白互打，搞棄保，自亂陣腳」。