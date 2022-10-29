選戰進入倒數階段，民進黨昨（28）晚舉辦「社群之夜」活動，號召總統蔡英文的社群「英粉」，積極搶攻年輕選票。港媒卻發現，活動原本設定的目標是年輕人，但出席者中卻有大批中老年人，從後面看更呈現一片「白髮蒼蒼」景象，與2019年第一次發起社群之夜，為蔡連任造勢的狀況迥然不同，不僅讓蔡顏面盡失，也頗符合最近民調綠營「年輕人暴跌」的結果。

香港媒體《中評社》今日評論指出，社群之夜第一次發起是在2019年，當時是為了蔡英文連任造勢，藉此活動號召自許為「辣台派」的網路英粉，當時現場確實年輕支持者非常多，氣勢高昂。但昨晚的社群之夜，許多支持者看起來卻超過50歲，不僅有大批中老年者，從活動現場最後方看，更可見多顆「白髮蒼蒼」的人頭，整體年齡偏大，少了許多看起來是大學生面孔的支持者，讓蔡非但沒因此活動增勢反而丟臉了。

港媒分析，民進黨多年來有舉辦社群之夜的傳統，目的是想藉挺蔡英文的「辣台派」鐵粉們帶動北部選情，希望出席的網紅利用自己平台直播，達到「一拉十、十拉百」的方式，把挺綠的力量擴散出去。

針對昨晚的狀況，港媒引述前民進黨立委林濁水27日在臉書的說法，新竹市長選戰民調，民進黨候選人沈慧虹在20至29歲這個年齡層的年輕票，繼續暴跌，從38%掉到25%；台北市、桃園市，民進黨年輕票也都輸，這點「真可怕」，而這些流失的年輕選票幾乎都流向民眾黨。