國民黨高雄市長候選人柯志恩27日在大寮中保亭舉辦「廟口金能講」活動，國民黨立委江啟臣等人也前來助陣。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩主攻「巷戰」，每日都在各大市場、社區、廟口、街口演說拜票，相關影音獲得網友關注。港媒評論稱，柯27日在大寮中保亭舉辦「廟口金能講」活動，原訂7點半開始不到7點就湧入大批人潮，不僅座無虛席更外溢到大馬路；活動結束柯等人離場，許多民眾卻仍依依不捨，表示要繼續留在現場感受這份感動，高雄長期被視為深綠之都，該區更長期藍大於綠，這個畫面可見當地「討厭民進黨」的意識已被喚起。

香港媒體《中評社》昨（28）日評論表示，這場大寮中保亭「廟口金能講」活動，原訂7點半開始，7點不到就有大批民眾湧進會場，200餘張椅子座無虛席，甚至外溢到馬路上；現場民眾人手一支「青天白日滿地紅」國旗，旗面有大有小不停揮舞，呈現一片藍白紅景致；市黨部也準備爆米花，奶油香和吆喝聲、喇叭聲四起，場面相當熱絡。

評論指出，這是國民黨立委江啟臣第一次為柯志恩站台，不僅獲大寮地區選民熱情支持，往台下移動時群眾更蜂擁而上，搶著與江握手拍照；最後拍團體大合照時，支持者更把現場堵得水洩不通，讓柯、江花光離場就花了非常多時間。柯、江等人離場後，仍有許多民眾依依不捨，留在現場表示要繼續感受活動留下來的感動。

針對現場民眾的反應，評論分析，林園大寮地區從2000年起選舉都是綠大於藍，長期被視為是「綠營鐵票倉」，如今卻恐有鬆動跡象。柯志恩特別選在此地的廟口開講，不僅展現與庶民同在和接地氣精神，更可能想藉此喚起民眾愛國和「討厭民進黨」的意識。而從活動結束後民眾離情依依的反應，柯在高雄的氣勢正逐漸升高。