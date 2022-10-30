新北市市長侯友宜屢在各大民調稱霸，被視為藍營選情最穩定者之一。新北市議員廖先翔則表示，新北市今年選情偏冷，應是侯民調高，民眾都認為勝率大所以不見得要出來投票的緣故，這點其實很令人害怕，因新北市投票率恐陷入「六成保衛戰」，對國民黨議員席次的變數也會增加，是隱藏在高民調下的隱憂。

廖先翔29日接受港媒體《中評社》訪問表示，新北市這次的投票率恐陷入「六成保衛戰」，投票率會這麼冷的原因，可能是民進黨執政不符合大家的期待，人民自然對政治比較冷感，但也可能是因為侯友宜民調領先太多，民眾認為侯勝率大，所以不一定要出來投票。

廖先翔提醒，大家要想想2014年朱立倫連任新北市長，民調也贏很多，但最後卻只小贏對手2萬多票。唯有開票後才能確定選舉結果，所以希望支持者能踴躍出來投票，給這4年非常努力的侯一點鼓勵。

針對選情冷對議員「小雞」們的影響，廖先翔坦言，投票率越高的確對國民黨小雞們比較有幫助，太低的話，小雞席次的變數會變大，這是隱藏在侯友宜高民調下的危機，非常值得擔憂。廖也透露，侯最近也開始密集安排黨籍議員的造勢活動，應也是想透過與大家一起衝刺，炒熱選情帶動投票率。